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Оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС - Энергоатом

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 12:54
Оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС - Энергоатом Фото: На Запорожской АЭС оккупанты готовят провокацию с оружием (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские захватчики, которые находятся на Запорожской АЭС, готовят провокацию. Они собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

По данным пресс-службы, для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее - оговора себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: то ли бомбы, то ли снаряды.

Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушке охладительных бассейнов - для проверки его чаш - и остановке насосов, которые подают воду на системы безопасности энергоблоков. "Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что уже само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования", - отметили "Энергоатоме".

Но самым главным остается вопрос контроля действий оккупантов, ведь под видом "проведения проверки" они могут накидать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванных снарядов, другое оружие. А потом обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представления этих "фактов", добавили в пресс-службе.

В "Энергоатоме" отмечают: "любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, - это оружие оккупантов, которую они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой".

Напомним, генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси пытается попасть на Запорожскую АЭС. В "Энергоатоме" обвиняют его в попытке легитимизировать захват Россией станции.

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