Россияне имеют частичный успех в штурме Северодонецка

Об этом сообщает РБК-Украина со сй сылкона Генштаб ВСУ.

При этом отмечается, что восточная часть города по состоянию на среду, 1 июня, находится под контролем захватчиков.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на вечер 31 мая 2022 года российские войска контролируют большую часть Северодонецка.

Также мы писали, что русские войска нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой. Над городом поднялось ядовитое облако.

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