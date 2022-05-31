Россия нанесла авиаудар по Северодонецку: поднялось ядовитое облако

Российские войска нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой. Над городом поднялось ядовитое облако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Жители области! Не выходите из укрытий", - отметил он.

Фото: последствия авиаудара по Северодонецку (t.me/luhanskaVTSA)

Как действует азотная кислота на человека

Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые оболочки.

Пары кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких.

Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Необходимо подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

При воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Первая помощь

При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

При попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло.

При проглатывании азотной кислоты необходимо промывание желудка большим количеством воды.