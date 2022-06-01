Росіяни мають частковий успіх у штурмі Сєвєродонецька

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

При цьому зазначається, що східна частина міста станом на середу, 1 червня, знаходиться під контролем загарбників.

"На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх", - сказано у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на вечір 31 травня 2022 року російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

Також ми писали, що російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою. Над містом піднялася отруйна хмара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.