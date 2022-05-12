Россияне готовятся выдавать свои паспорта на оккупированных территориях, - Минобороны

"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России. В том числе: изменения административно-территориального деления; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ и т. д.", - рассказал он.

Напомним, ранее стало известно о подготовке российских оккупантов провести фейковый "референдум" в Херсонской области.

Также Разведка США сообщала, что Россия попытается присоединить в свой состав оккупированы территории Донецкой и Луганской областей и планирует это осуществить уже в середине мая.

Между тем по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, украинцев в ОРЛО заставляют принимать гражданство "ЛНР" и угрожают репрессиями.

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