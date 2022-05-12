Росіяни готуються видавати свої паспорти на окупованих територіях, - Міноборони

"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії. В тому числі: зміни адміністративно-територіального поділу; адаптація правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства; підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо", - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку російських окупантів провести фейковий "референдум" у Херсонській області.

Також розвідка США повідомляла, що Росія спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей і планує це здійснити вже в середині травня.

Тим часом за даними омбудсмена Людмили Денісової, українців в ОРЛО змушують приймати громадянство "ЛНР" та погрожують репресіями.

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