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Росіяни готуються видавати свої паспорти на окупованих територіях, - Міноборони

Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційна "влада" проводить заходи щодо підготовки "включення" захоплених територій України до складу Росії. Ворог вже почав підготовку до видачі своїх паспортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міноборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії. В тому числі: зміни адміністративно-територіального поділу; адаптація правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства; підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо", - розповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку російських окупантів провести фейковий "референдум" у Херсонській області.

Також розвідка США повідомляла, що Росія спробує приєднати до свого складу окуповані території Донецької та Луганської областей і планує це здійснити вже в середині травня.

Тим часом за даними омбудсмена Людмили Денісової, українців в ОРЛО змушують приймати громадянство "ЛНР" та погрожують репресіями.

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