ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев заставляют принимать гражданство "ЛНР" и угрожают репрессиями, - Денисова

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 17:09
Украинцев заставляют принимать гражданство "ЛНР" и угрожают репрессиями, - Денисова Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном городе Сорокино Луганской области начато оформление паспортов "ЛНР" украинским гражданам. В случае отказа граждан ждут репрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Люди, которых лишили домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на такие условия, ведь это дает возможность получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также оккупанты проводят с гражданами так называемые "профилактические беседы", во время которых сообщают, что в случае отказа обретения гражданства так называемой "ЛНВ" к ним будут применены репрессивные меры.

Ранее мы сообщали, что Россия планирует упростить процесс усыновления похищенных украинских детей.

Также Денисова сообщала, что в Крыму на благотворительных акциях собирают деньги для войны против Украины.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Денисова
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем