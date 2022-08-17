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Россияне готовят кровавую провокацию в Мелитополе. Хотят обвинить ВСУ

Новина українською →
Мелитополь, Среда 17 августа 2022 16:48
Россияне готовят кровавую провокацию в Мелитополе. Хотят обвинить ВСУ Фото: россияне готовят кровавую провокацию в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне выдают жителям Мелитополя листовки с правилами поведения при обстрелах из HIMARS. Это может свидетельствовать о подготовке оккупантами провокаций в городе с последующим обвинением в этом украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отмечается, что по приказу гауляйтера Евгения Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS.

СтратКом сообщает, что якобы предупреждение обычно являются поверхностным доказательством коварных намерений россиян.

"На фоне полных провалов на всех "фронтах", повального "курения в неустановленных местах", массового дизертирства в ВС РФ, предательства командиров и начальников, оккупант хочет отвлечь внимание совершив кровавую провокацию и обвинить ВСУ", - отмечают в СтратКоме.

Украинские военными предупреждают местное население от попыток довериться российской пропаганде.

"ВСУ никогда не вело и не будет вести обстрелы местного населения!"- подчеркивают военные.

Россияне готовят кровавую провокацию в Мелитополе. Хотят обвинить ВСУ

Напомним, сегодня в Мелитополе произошел очередной взрыв.

Кроме того, россияне начали массовую фильтрацию в Мелитополе для поиска украинских партизан.

Как сообщалось ранее, захватчики вывозят из Мелитополя своих родных, однако в город перебрасывают оккупационные войска из Херсона.

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