Россияне готовят кровавую провокацию в Мелитополе. Хотят обвинить ВСУ

Россияне выдают жителям Мелитополя листовки с правилами поведения при обстрелах из HIMARS. Это может свидетельствовать о подготовке оккупантами провокаций в городе с последующим обвинением в этом украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

Отмечается, что по приказу гауляйтера Евгения Балицкого местным жителям раздают листовки, в которых описано как нужно себя вести, чтобы спастись от HIMARS.

СтратКом сообщает, что якобы предупреждение обычно являются поверхностным доказательством коварных намерений россиян.

"На фоне полных провалов на всех "фронтах", повального "курения в неустановленных местах", массового дизертирства в ВС РФ, предательства командиров и начальников, оккупант хочет отвлечь внимание совершив кровавую провокацию и обвинить ВСУ", - отмечают в СтратКоме.

Украинские военными предупреждают местное население от попыток довериться российской пропаганде.

"ВСУ никогда не вело и не будет вести обстрелы местного населения!"- подчеркивают военные.