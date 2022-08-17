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Росіяни готують криваву провокацію в Мелітополі. Хочуть звинуватити ЗСУ

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Мелітополь, Середа 17 серпня 2022 16:48
Росіяни готують криваву провокацію в Мелітополі. Хочуть звинуватити ЗСУ Фото: росіяни готують криваву провокацію в Мелітополі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни видають мешканцям Мелітополя листівки з правилами поводження при обстрілах з HIMARS. Це може свідчити про підготовку окупантами провокацій у місті з подальшим звинуваченням у цьому українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що за наказом гауляйтера Євгена Балицького місцевим жителям роздають листівки, у яких описано як потрібно поводитися, щоб врятуватися від HIMARS.

СтратКом повідомляє, що нібито попередження зазвичай є поверхневим доказом підступних намірів росіян.

"На тлі повних провалів на всіх "фронтах", повального "куріння у невстановлених місцях", масового дизертирства в ЗС РФ, зради командирів і начальників, окупант хоче відволікти увагу здійснивши кроваву провокацію і звинуватити ЗСУ", - наголошують у СтратКомі.

Українські війскові застерігають місцеве населення від намагань довіритись російській пропаганді.

"ЗСУ ніколи не вело і не буде вести обстрілів місцевого населення!" - підкреслюють військові.

Росіяни готують криваву провокацію в Мелітополі. Хочуть звинуватити ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні у Мелітополі відбувся черговий вибух.

Окрім того, росіяни почали масову фільтрацію у Мелітополі задля пошуку українських партизанів.

Як повідомлялося раніше, загарбники вивозять із Мелітополя своїх рідних, проте у місто перекидають окупаційні війська з Херсона.

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