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В оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв: появились первые подробности

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Мелитополь, Среда 17 августа 2022 11:40
В оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв: появились первые подробности Фото: в оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 17 августа, в захваченном россиянами Мелитополе произошел очередной взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сильный взрыв прогремел у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробностей", - рассказал он.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе утром 16 августа прогремели сразу два взрыва. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного российскими военными.

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