Россияне уже дважды летали в Иран для осмотра боевых БПЛА, - Белый дом

По его словам, согласно обнародованным спутниковым снимкам Иран 8 июня и 15 июля показывал российским чиновникам ударные дроны на аэродроме Кашан (соответствующие снимки обнародовал Белый Дом).

В частности, речь идет о беспилотниках "Шахед-191" и "Шахед-129". Сообщается, что именно они были размещены на аэродроме, где в это время был самолет российской делегации.

То есть, как утверждает Салливан, российская сторона заинтересована в приобретении иранских атакующих БПЛА.

Издание отмечает, что такое заявление прозвучало от Белого дома как раз накануне встречи президента США Джо Байдена с лидерами стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Ирака на региональном саммите, во время которого американский лидер намерен объединить страны региона против Ирана.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

После чего глава МИД Дмитрий Кулеба провел разговор с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном и заявил, что Россия не должна получать от стран мира никакую военную помощь для ведения войны против Украины.

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