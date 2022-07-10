Байден назвал визит в Саудовскую Аравию важным для противодействия России в войне

Президент США Джо Байден заявил, что его поездка в Саудовскую Аравию в рамках ближневосточного турне, которое пройдет с 13 по 16 июля, играет важную роль с точки зрения противостояния Вашингтона с Москвой и Пекином на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По его мнению, более безопасный и объединенный Ближний Восток приносит пользу американцам во многих отношениях.

"Его водные пути имеют ключевое значение для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергоресурсы жизненно важны для смягчения воздействия на глобальные поставки войны России в Украине", - заявил Байден.

По его словам, эта поездка важна со стратегической точки зрения.

"Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной, чтобы она находилась в безопасности. Нам необходимо противостоять российской агрессии, сделать так, чтобы мы находились в наилучшем положении для того, чтобы одержать верх в соперничестве с Китаем", - считает Байден.

Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда.

С 2017 года он проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Хашкаджи исчез 2 октября 2018 года после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании диппредставительства в результате конфликта.

Как сообщили в Белом доме, сначала Байден остановится в Израиле, потом посетит Западный берег реки Иордан, после чего примет участие в саммите региональных лидеров в Джидде (Саудовская Аравия) и проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Первоначально запланированная на конец июня поездка была отложена на две недели, чтобы не совпадать с визитом в Европу на саммиты G7 и НАТО.

В Израиле Байден планирует встретиться с премьер-министр Нафтали Беннетом, а также с президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом в Вифлееме.

Напомним, ранее стало известно, что Саудовская Аравия и США вместе планируют поддерживать стабильность поставок энергоресурсов в мире.

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