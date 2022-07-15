Кулеба поговорил с коллегой из Ирана о ситуации с беспилотниками для РФ

Россия не должна получать от стран мира ни одну военную помощь для ведения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахяном.

"Я отметил позиции Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", - проинформировал министр.

Как рассказал глава украинского МИД, во время телефонного разговора представитель Тегерана выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице, который произошел вчера днем.

Напомним, недавно советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обвинил Иран в намерении передать России сотни боевых беспилотников.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

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