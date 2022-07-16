Росіяни вже двічі літали до Ірану для огляду бойових БПЛА, - Білий дім

За його словами, згідно з оприлюдненими супутниковими знімками, Іран 8 червня та 15 липня показував російським чиновникам ударні дрони на аеродромі Кашан (відповідні знімки оприлюднив Білий Дім).

Зокрема, мова йде про безпілотники "Шахед-191" та "Шахед-129". Повідомляється, що саме вони були розміщені на аеродромі, де в цей час був літак російської делегації.

Тобто, як стверджує Салліван, російська сторона зацікавлена ​​у придбанні іранських атакуючих БПЛА.

Видання зазначає, що така заява пролунала в Білого Дому якраз напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з лідерами країн Перської затоки, а також Єгипту, Йорданії та Іраку на регіональному саміті, під час якого американський лідер має намір об'єднати країни регіону проти Ірану.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши у тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Після чого глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову з іранським колегою Хосейном Аміром Абдоллахяном та заявив, що Росія не повинна отримувати від країн світу жодну військову допомогу для ведення війни проти України.

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