Россияне днем обстреляли Марганецкую общину

Российские оккупанты днем, 7 сентября, обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
В результате атаки оккупантов пострадавших нет.
В других районах Днепропетровской области день прошел спокойно.
По информации ГСЧС в области, радиационный фон в регионе в пределах нормы.
Напомним, сегодня украинские военные сбили очередной российский беспилотник в Днепропетровской области, который вел разведку.
Кроме того, за ночь россияне дважды накрывали "Градом" Никопольский район Днепропетровской области.
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