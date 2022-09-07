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Россияне дважды накрывали "Градом" Никопольский район

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Днепропетровская область, Среда 07 сентября 2022 08:13
Россияне дважды накрывали "Градом" Никопольский район Фото: россияне дважды накрывали Градом Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты дважды за ночь накрывали "Градом" Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он отметил, что враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Ударил по Никополю и Марганецкому громаде.

Без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

Кроме того, ночью спасатели локализовали пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов.

Напомним, утром 6 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что по городу был нанесен ракетный удар.

Потом в ОВА сообщили, что после удара начался пожар на нефтебазе в Кривом Роге.

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Днепропетровская область
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