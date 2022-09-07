Росіяни вдень обстріляли Марганецьку громаду

Російські окупанти вдень, 7 вересня, обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Внаслідок атаки окупантів постраждалих немає.
В інших районах Дніпропетровської області день минув спокійно.
За інформацією ДСНС в області, радіаційний фон в регіоні - в межах норми.
Нагадаємо, сьогодні українські військові збили черговий російський безпілотник у Дніпропетровській області, який вів розвідку.
Окрім того, за ніч росіяни двічі накривали "Градом" Нікопольський район Дніпропетровської області.
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