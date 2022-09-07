ВСУ сбили беспилотник-разведчик над Днепропетровской областью

Украинские защитники сбили очередной российский беспилотник в Днепропетровской области. Им оккупанты вели разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Хорошая новость от наших военных. Они сбили над Днепропетровщиной очередной российский беспилотник-разведчик", - написал он.

Напомним, что 4 сентября украинские военные в Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник, который проводил аэроразведку местности.

Добавим, что на южном направлении за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов.

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