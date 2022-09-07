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Россияне днем обстреляли Марганецкую общину

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Днепропетровская область, Среда 07 сентября 2022 21:01
Россияне днем обстреляли Марганецкую общину Иллюстративное фото: россияне днем обстреляли Марганецкую общину (facebook com MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты днем, 7 сентября, обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

В результате атаки оккупантов пострадавших нет.

В других районах Днепропетровской области день прошел спокойно.

По информации ГСЧС в области, радиационный фон в регионе в пределах нормы.

Напомним, сегодня украинские военные сбили очередной российский беспилотник в Днепропетровской области, который вел разведку.

Кроме того, за ночь россияне дважды накрывали "Градом" Никопольский район Днепропетровской области.

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