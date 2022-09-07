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Росіяни вдень обстріляли Марганецьку громаду

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Дніпропетровська область, Середа 07 вересня 2022 21:01
Росіяни вдень обстріляли Марганецьку громаду Ілюстративне фото: росіяни вдень обстріляли Марганецьку громаду (facebook com MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вдень, 7 вересня, обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

Внаслідок атаки окупантів постраждалих немає.

В інших районах Дніпропетровської області день минув спокійно.

За інформацією ДСНС в області, радіаційний фон в регіоні - в межах норми.

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили черговий російський безпілотник у Дніпропетровській області, який вів розвідку.

Окрім того, за ніч росіяни двічі накривали "Градом" Нікопольський район Дніпропетровської області.

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Дніпропетровська область
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