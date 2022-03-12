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Россияне c помощью сербской авиакомпании избегают запрета на полеты в ЕС

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Россия, Суббота 12 марта 2022 08:23
Россияне c помощью сербской авиакомпании избегают запрета на полеты в ЕС Фото: Air Serbia помогает жителям РФ обойти запрет на полеты в ЕС (facebook.com/airserbia)
Автор: Роман Мирончук

Россияне используют лазейку, которой стала сербская авиакомпания Air Serbia, чтобы летать в Европу и обойти общеевропейский запрет на полеты в Россию и из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Air Serbia, которая в большинстве своем принадлежит государству, удвоила количество прямых рейсов из Москвы в Белград - до 15 в неделю, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос после того, как ЕС запретил российским самолетам и авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве после вторжения России в Украину.

В ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов ЕС и Великобритании.

Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС.

По данным аналитической компании ForwardKeys, балканская страна стала "единственным европейским воздушным коридором, открытым для России".

Число пассажирских мест на авиарейсах между Россией и Сербией увеличилось на 50% в первую неделю марта по сравнению с неделей до того, как российские танки въехали на территорию Украины.

Ожидается, что в ближайшее время пассажиропоток на авиарейсах между Россией и Сербией увеличится еще больше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен усиливать санкции так, чтобы Россия села за стол переговоров и завершила войну.

Мы также писали о том, что США вводят санкции против жены и детей пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина - Дмитрия Пескова.

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