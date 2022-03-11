ru ua
Пт, 11 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США вводят санкции против жены и детей Дмитрия Пескова

Новина українською →
США, Пятница 11 марта 2022 22:09
США вводят санкции против жены и детей Дмитрия Пескова США вводят санкции против семьи Дмитрия Пескова (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Соединенные Штаты вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Department of Statf.

С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова", - сказал дипломат.

Также он допустил, что отправка в Украину добровольцев с Ближнего Востока может привести к эскалации ситуации.

Ранее мы сообщали, что ЕС ввел санкции против пресс-секретаря Путина и российских пропагандистов.

Также мы писали, что у Путина заявили, что мирные жители с оружием "станут мишенями" для российских войск.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит