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ЕС должен усиливать санкции так, чтобы Россия села за стол переговоров и завершила войну, - Зеленский

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Четверг 10 марта 2022 00:20
ЕС должен усиливать санкции так, чтобы Россия села за стол переговоров и завершила войну, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз усилить санкции против России, чтобы страна-агрессор села за стол переговоров и завершила жестокую войну на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время вечернего пресс-брифинга.

"Европейцы вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходило в Мариуполе. Вы видели, вы знаете, а значит вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее не было ни единой возможности продолжать этот геноцид. Вы должны надавить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", - заявил глава государства.

Зеленский также отметил, что в Москве прекрасно знают, что Мариуполь - это Донецкая область. Ранее Россия выдвигала много требований по области, но теперь видно, как страна на самом деле относится к Донецкой области и к простым людям, которые живут в домах Мариуполя.

Напомним, 9 марта российские оккупанты целенаправленно сбросили авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Пострадало 17 человек, но жертв нет.

Мы также писали о том, что в Тростянце армия РФ обстреляла территорию завода. Погибли 3 человек, среди них подросток.

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