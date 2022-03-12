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Росіяни за допомогою сербської авіакомпанії уникають заборони на польоти в ЄС

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Росія, Субота 12 березня 2022 08:23
Росіяни за допомогою сербської авіакомпанії уникають заборони на польоти в ЄС Фото: Air Serbia допомагає жителям РФ обійти заборону на польоти в ЄС (facebook.com/airserbia)
Автор: Роман Мирончук

Росіяни використовують лазівку, якою стала сербська авіакомпанія Air Serbia, щоб літати в Європу і обійти загальноєвропейську заборону на польоти в Росію і з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Air Serbia, яка в більшості своїй належить державі, подвоїла кількість прямих рейсів з Москви до Белграда - до 15 на тиждень , щоб задовольнити швидко зростаючий попит після того, як ЄС заборонив російським літакам і авіакомпаніям літати в своєму повітряному просторі після вторгнення Росії в Україну.

У відповідь Росія закрила свій повітряний простір для літаків ЄС і Великобританії.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС.

За даними аналітичної компанії ForwardKeys, балканська країна стала "єдиним європейським повітряним коридором, відкритим для Росії".

Число пасажирських місць на авіарейсах між Росією і Сербією збільшилася на 50% в перший тиждень березня в порівнянні з тижнем до того, як російські танки в'їхали на територію України.

Очікується, що найближчим часом пасажиропотік на авіарейсах між Росією і Сербією збільшиться ще більше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЄС має посилювати санкції так, щоб Росія сіла за стіл переговорів і завершила війну.

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