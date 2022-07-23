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Россияне боятся HIMARS и пытаются их уничтожить, но терпят неудачу, - Пентагон

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Суббота 23 июля 2022 01:41
Россияне боятся HIMARS и пытаются их уничтожить, но терпят неудачу, - Пентагон Фото: Россияне боятся HIMARS и пытаются их уничтожить (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

С появлением HIMARS в Украине положение дел на поле боя резко изменилось. Россияне пытаются приспособиться к влиянию американских РСЗО, но терпят неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.

Журналист обнародовал часть из заявления высокопоставленного представителя Пентагона, который рассказал, что оккупанты используют маскировку, чтобы противодействовать раективним системам залпового огня.

"Мы видим свидетельства, что Россия пытается приспособиться к появлению систем залпового огня HIMARS на поле боя. Но россияне не могут противодействовать этим РЗСО”, - сказал чиновник Минобороны США.

Представитель Пентагона отметил, что HIMARS охотятся так, как больше ни на что не охотятся в Украине. По его словам, неспособность России уничтожить эти комплексы свидетельствует об исключительных способностях украинцев.

Чиновник также добавил, что Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на $8,2 млрд и не намерены на этом останавливаться.

Напомним, первые HIMARS прибыли в Украину в конце июня. Впоследствии в Министерстве обороны США заявили, что эти ракетные комплексы существенно влияют на войну.

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня. Соединенные Штаты уже предоставили 12 таких РСЗО.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно около 50 HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

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