Россияне боятся HIMARS и пытаются их уничтожить, но терпят неудачу, - Пентагон

С появлением HIMARS в Украине положение дел на поле боя резко изменилось. Россияне пытаются приспособиться к влиянию американских РСЗО, но терпят неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента "Голоса Америки" Джеффа Селдина.

Журналист обнародовал часть из заявления высокопоставленного представителя Пентагона, который рассказал, что оккупанты используют маскировку, чтобы противодействовать раективним системам залпового огня.

"Мы видим свидетельства, что Россия пытается приспособиться к появлению систем залпового огня HIMARS на поле боя. Но россияне не могут противодействовать этим РЗСО”, - сказал чиновник Минобороны США.

Представитель Пентагона отметил, что HIMARS охотятся так, как больше ни на что не охотятся в Украине. По его словам, неспособность России уничтожить эти комплексы свидетельствует об исключительных способностях украинцев.

Чиновник также добавил, что Соединенные Штаты уже предоставили Украине военную помощь на $8,2 млрд и не намерены на этом останавливаться.