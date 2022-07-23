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Росіяни бояться HIMARS і намагаються їх знищити, але зазнають невдачі, - Пентагон

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Субота 23 липня 2022 01:41
Росіяни бояться HIMARS і намагаються їх знищити, але зазнають невдачі, - Пентагон Фото: Росіяни бояться HIMARS і намагаються їх знищити (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З появою HIMARS в Україні стан справ на полі бою різко змінився. Росіяни намагаються пристосуватися до впливу американських РСЗВ, але зазнають невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна.

Журналіст оприлюднив частину із заяви високопоставленого представника Пентагону, який розповів, що окупанти використовують маскування, аби протидіяти раективним системам залпового вогню.

"Ми бачимо свідчення, що Росія намагається пристосуватися до появи систем залпового вогню HIMARS на полі бою. Але росіяни, зрештою, не можуть протидіяти цим РЗСВ”, - сказав посадовець Міноборони США.

Представник Пентагону зазначив, що HIMARS полюють так, як більше ні на що не полюють в Україні. За його словами, нездатність Росії знищити ці комплекси свідчить про виняткові здібності українців.

Чиновник також додав, що Сполучені Штати вже надали Україні військову допомогу на $8,2 млрд і не мають наміру на цьому зупинятися.

Нагадаємо, перші HIMARS прибули в Україну наприкінці червня. Згодом у Міністерстві оборони США заявили, що ці ракетні комплекси істотно впливають на війну.

США і партнери передадуть Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню. Сполучені Штати вже надали 12 таких РСЗВ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що Україні потрібно близько 50 HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

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