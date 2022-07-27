Оккупанты уничтожают урожай пшеницы в Николаевской области

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Николаевской области. В результате обстрелов 26 июля уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Потеряно практически все, что выращивали фермеры вблизи села Котлярево Шевченковской территориальной общины.
"Русня сжигает хлеб. Вчера (26 июля - ред.) в результате обстрелов уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы", - отметили в ГСЧС.
Сгорело также поле с ячменем на площади 4 гектаров возле села Котлярево и пшеница на корню площадью 2,5 гектара недалеко от села Лиманы Галициновской ТГ.
"Украинцев не запугать. Мы вырастим новый хлеб на свободной, щедрой и прекрасной украинской земле", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о мощных взрывах в Николаеве, в области сработала воздушная тревога.
Добавим, регион часто страдает от обстрелов российских оккупантов. В частности для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.