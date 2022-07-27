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Оккупанты уничтожают урожай пшеницы в Николаевской области

Фото: Оккупанты уничтожили сотни гектаров урожая пшеницы в Николаевской области (ГСЧС)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Николаевской области. В результате обстрелов 26 июля уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Потеряно практически все, что выращивали фермеры вблизи села Котлярево Шевченковской территориальной общины.

"Русня сжигает хлеб. Вчера (26 июля - ред.) в результате обстрелов уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы", - отметили в ГСЧС.

Сгорело также поле с ячменем на площади 4 гектаров возле села Котлярево и пшеница на корню площадью 2,5 гектара недалеко от села Лиманы Галициновской ТГ.

"Украинцев не запугать. Мы вырастим новый хлеб на свободной, щедрой и прекрасной украинской земле", - добавили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о мощных взрывах в Николаеве, в области сработала воздушная тревога.

Добавим, регион часто страдает от обстрелов российских оккупантов. В частности для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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