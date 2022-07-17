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Оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие: о чем речь

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Николаев, Воскресенье 17 июля 2022 11:54
Оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие: о чем речь Фото: последствия обстрела Николаева (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие. Именно поэтому обстрелы приносят городу сильные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"То же, что происходит, например, с обстрелами Николаева. Они используют нетипичное оружие - зенитно-ракетные системы С 300, чтобы снаряжая их нетипичным разрывным снарядом, обладающим дополнительным действием, максимально разрушающим все, что вокруг места попадания. Именно поэтому обстрелянный Николаев, несколько микрорайонов имеют очень большие разрушения", - рассказала она.

Напомним, российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. В результате вражеских атак произошли пожары на двух предприятиях.

Как сообщалось, ранее Гуменюк заявляла, что целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

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