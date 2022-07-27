ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под утро Николаев подвергся вражеским обстрелам: первые подробности

Новина українською →
Николаев, Среда 27 июля 2022 08:28
Под утро Николаев подвергся вражеским обстрелам: первые подробности Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Утром российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Враг попал в промышленную зону, ремонтное предприятие, а также повредил дома и машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 27 июля, около 06:20, Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный автотранспорт", - написал Ким.

По его словам, предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Напомним, сегодня местные СМИ сообщали о мощных взрывах в Николаеве, в области сработала воздушная тревога.

Добавим, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев ракетный удар
NEWS
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
"Нафтогаз" не погасил долг и объявил дефолт по облигациям
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин