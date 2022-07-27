Под утро Николаев подвергся вражеским обстрелам: первые подробности

Утром российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. Враг попал в промышленную зону, ремонтное предприятие, а также повредил дома и машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 27 июля, около 06:20, Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие. Также повреждено здание и частный автотранспорт", - написал Ким.

По его словам, предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Напомним, сегодня местные СМИ сообщали о мощных взрывах в Николаеве, в области сработала воздушная тревога.

Добавим, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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