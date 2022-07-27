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Окупанти знищують врожай пшениці у Миколаївській області

Фото: Окупанти знищили сотні гектарів врожаю пшениці у Миколаївській області (ДСНС)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів 26 липня знищено 230 гектарів врожаю пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Втрачено практично все, що вирощували фермери поблизу села Котляреве Шевченківської територіальної громади.

"Русня палить хліб. Учора (26 липня - ред.) внаслідок обстрілів знищено 230 гектарів врожаю пшениці", - зазначили у ДСНС.

Згоріло також поле з ячменем на площі 4 гектарів поблизу села Котляреве та пшениця на корені площею 2,5 гектара неподалік села Лимани Галицинівської ТГ.

"Українців не залякати. Ми виростимо новий хліб на вільній, щедрій і прекрасній українській землі", - додали у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про потужні вибухи у Миколаєві, в області спрацювала повітряна тривога.

Додамо, регіон часто страждає від обстрілів російських окупантів. Зокрема для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи С-300.

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