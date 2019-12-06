Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

Лавров надеется, что саммит должен способствовать полному выполнению минских договоренностей

Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Российской Федерации (РФ) Сергей Ларвов заявил, что РФ ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита, что позволят прекратить конфликт на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лаврова, саммит должен способствовать полному выполнению минских договоренностей.

"Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях, так называемый Закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал он.

Напомним, что Сергей Лавров заявил, что РФ не будет заставлять страны Запада обсуждать свое предложение о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Как сообщало РБК-Украина, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песковзаявил, что российская сторона ждет от нормандской встречи конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, в Кремле рассчитывают на конкретные шаги по итогам саммита в нормандском формате.

Ранее Песков рассказал, что по итогам нормандского саммита может быть принят необязывающий документ.