ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита, - Лавров

Новости » Политика     06.12.2019 - 19:08
Россия ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита, - Лавров
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

Лавров надеется, что саммит должен способствовать полному выполнению минских договоренностей

Глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Российской Федерации (РФ) Сергей Ларвов заявил, что РФ ждет дополнительных договоренностей от нормандского саммита, что позволят прекратить конфликт на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лаврова, саммит должен способствовать полному выполнению минских договоренностей.

"Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят надежно обеспечить безопасность людей в Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях, так называемый Закон об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал он.

Напомним, что Сергей Лавров заявил, что РФ не будет заставлять страны Запада обсуждать свое предложение о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Как сообщало РБК-Украина, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песковзаявил, что российская сторона ждет от нормандской встречи конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, в Кремле рассчитывают на конкретные шаги по итогам саммита в нормандском формате.

Ранее Песков рассказал, что по итогам нормандского саммита может быть принят необязывающий документ.

Баканов обсудил нормандскую встречу с помощником госсекретаря США Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в Париже
Новости Украины Нормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь