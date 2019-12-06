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У Путина назвали ожидания от нормандской встречи

Новости » Политика     06.12.2019 - 12:25
У Путина назвали ожидания от нормандской встречи
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле рассчитывают на конкретные шаги по Донбассу

Российская сторона ждет от нормандской встречи конкретных шагов по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, в Кремле рассчитывают на конкретные шаги по итогам саммита в нормандском формате.

"Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей", - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков рассказал, что по итогам нормандского саммита может быть принят необязывающий документ.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - заявил он.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе.

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