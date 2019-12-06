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В МВД провели встречу с организаторами акций перед нормандской встречей

Новости » Общество     06.12.2019 - 18:25
В МВД провели встречу с организаторами акций перед нормандской встречей
Фото: Сергей Яровой (mvs.gov.ua)

Ситуационный центр МВД будет работать в круглосуточном режиме

В Министерстве внутренних дел (МВД) провели встречу с организаторами акций 8-9 декабря в Киеве, посвященных нормандскому саммиту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что полиция, Нацгвардия и спасатели в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и спецслужбами будут обеспечивать правопорядок во время этих мероприятий.

"Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция - все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", - сказал первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Он также подчеркнул, что необходимо учитывать все вероятные опасные варианты развития событий, которые могут произойти.

РБК-Украина писало, что три фракции Верховной рады Украины "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" требуют от президента Владимира Зеленского на саммите "нормандской четверки" придерживаться "красных линий".

Ранее сообщалось, что председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров планирует провести мирное шествие с материковой территории Украины на Крымский полуостров.

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