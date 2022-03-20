Россия заявила о новом применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Теперь по Николаевской области

Министерство обороны РФ сообщило, что во второй раз применило гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в Украине. В частности, по базе хранения горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что оккупанты нанесли удар по украинским военным объектам из акватории Черного и Каспийского морей крылатыми ракетами "Калибр". "Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал он.