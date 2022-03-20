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Россия заявила о новом применении гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Теперь по Николаевской области

Фото: В России заявили о втором применении в Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" (wikipedia)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны РФ сообщило, что во второй раз применило гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в Украине. В частности, по базе хранения горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что оккупанты нанесли удар по украинским военным объектам из акватории Черного и Каспийского морей крылатыми ракетами "Калибр".

"Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал он.

Напомним, вчера Минобороны РФ заявило, что впервые применило гиперзвуковые ракеты "Кинжал". В ведомстве заявили, что ракетами уничтожили подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области

Позже Командование Воздушных сил подтвердило авиаудар по Делятину, однако достоверных данных о типе ракеты пока нет.

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