Росія заявила про нове застосування гіперзвукової ракети "Кинджал". Тепер по Миколаївській області

Міністерство оборони РФ повідомило, що вдруге застосувало гіперзвукові ракети "Кинджал" в Україні. Зокрема, по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в районі населеного пункту Костянтинівка Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

У той же час офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що окупанти завдали удару по українських військових об'єктах з акваторії Чорного і Каспійського морів крилатими ракетами "Калібр". "З акваторії Каспійського моря крилатими ракетами морського базування "Калібр", а також з повітряного простору над територією Криму авіаційними ракетними комплексами "кинджал" з гіперзвуковими аеробаллистическими ракетами знищена велика база зберігання паливно-мастильних матеріалів українських збройних сил в районі населеного пункту Костянтинівка Миколаївської області", - сказав він.