Россия заявила о "кризисе в центре Европы" и пригрозила ядерным оружием

Выступая на конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), он обвинил НАТО в "кризисе в центре Европы".

"Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому вооруженному конфликту между ядерными державами", - заявил он.

При этом в МИД РФ заявили, что Россия отвергает заявления об угрозах ядерным оружием в Украине.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Китай заявил, что не собирается применять ядерное оружие первым.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готова к применению своего ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.