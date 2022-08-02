Китай никогда не будет применять ядерное оружие первым, - МИД

В МИД Китая заверили, что их страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента по контролю над вооружением МИД КНР Фу Цуна.

"Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - сказал китайский чиновник в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он добавил, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".