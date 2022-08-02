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Китай никогда не будет применять ядерное оружие первым, - МИД

Новина українською →
Вторник 02 августа 2022 22:43
Китай никогда не будет применять ядерное оружие первым, - МИД Фото: Китай никогда не будет применять ядерное оружие первым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В МИД Китая заверили, что их страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и не будет применять ядерное оружие первой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента по контролю над вооружением МИД КНР Фу Цуна.

"Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", - сказал китайский чиновник в ходе конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он добавил, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".

Напомним, ранее стало известно, что Китай начал военные учения возле Тайваня на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Также мы писали, что Иран начал увеличивать объемы обогащенного урана, который необходим для создания ядерного оружия.

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Китай Ядерное оружие
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