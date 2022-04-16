Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику

Россия направила дипломатическую ноту Чехии, в которой предупредила, что Прага не может поставлять оружие советского производства третьим странам без ее согласия. Министерство иностранных дел не будет реагировать на российское заявление.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости".