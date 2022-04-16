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Россия заявила, что Чехия не может предоставлять Украине советскую технику

Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (ptel.cz)
Автор: Валерия Полищук

Россия направила дипломатическую ноту Чехии, в которой предупредила, что Прага не может поставлять оружие советского производства третьим странам без ее согласия. Министерство иностранных дел не будет реагировать на российское заявление.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешские новости".

"МИД не ответил и не будет отвечать на эту записку, учитывая, что она является фактической бессмыслицей и что не существует оговорки о реэкспорте военной техники. Это еще один способ России использовать ложь, чтобы потребовать от нас прекратить поддержку Украины", - сказал министр.

Напомним, МИД России разослал ноту протеста всем странам, которые поставляют оружие для Украины.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс отметил, что никто не отговорит США поставлять оружие для Украины.

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