Нас никто не откажет от помощи Украине. В США отреагировали на угрозы России

В США отреагировали на угрозы со стороны России, чтобы Штаты прекратили вооружать Украину. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, администрации президента Джо Байдена и в дальнейшем будет продолжать поддерживать нашу страну.

"Русские сказали несколько приватно, несколько публично; ничто не отговаривает нас от стратегии, которую мы начали. Если Кремль утверждает, что США и наши партнеры по всему миру оказывают нашим украинским партнерам помощь в области безопасности на миллиарды долларов, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту же помощь в области Безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виноваты”, - заявил Прайс.

Как отметил Прайс, Кремль не должен удивляться поддержке Украины, поскольку США поддерживали нашу страну еще до начала полномасштабного вторжения страны оккупанта.