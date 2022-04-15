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Нас никто не откажет от помощи Украине. В США отреагировали на угрозы России

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 20:57
Нас никто не откажет от помощи Украине. В США отреагировали на угрозы России Фото: прессекретарь Госдепартамента США Нед Прайс (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В США отреагировали на угрозы со стороны России, чтобы Штаты прекратили вооружать Украину. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, администрации президента Джо Байдена и в дальнейшем будет продолжать поддерживать нашу страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Русские сказали несколько приватно, несколько публично; ничто не отговаривает нас от стратегии, которую мы начали. Если Кремль утверждает, что США и наши партнеры по всему миру оказывают нашим украинским партнерам помощь в области безопасности на миллиарды долларов, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту же помощь в области Безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виноваты”, - заявил Прайс.

Как отметил Прайс, Кремль не должен удивляться поддержке Украины, поскольку США поддерживали нашу страну еще до начала полномасштабного вторжения страны оккупанта.

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