Росія заявила, що Чехія не може надавати Україні радянську техніку

Росія направила дипломатичну ноту Чехії, в якій попередила, що Прага не може постачати зброю радянського виробництва третім країнам без її згоди. Міністерство закордонних справ не реагуватиме на російську заяву.

Про це заявив Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини".