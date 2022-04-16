Росія заявила, що Чехія не може надавати Україні радянську техніку

Росія направила дипломатичну ноту Чехії, в якій попередила, що Прага не може постачати зброю радянського виробництва третім країнам без її згоди. Міністерство закордонних справ не реагуватиме на російську заяву.
Про це заявив Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чеські новини".
"МЗС не відповів і не відповідатиме на цю записку, враховуючи, що вона є фактичною нісенітницею і що не існує застереження про реекспорт військової техніки. Це ще один спосіб Росії використовувати брехню, щоб вимагати від нас припинити підтримку України", - сказав міністр.
Нагадаємо, МЗС Росії розіслав ноту протесту всім країнам, які постачають зброю для України.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс зазначив, що ніхто не відмовить США постачати зброю для України.
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