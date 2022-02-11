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Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и Канады по ситуации вокруг Украины

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Пятница 11 февраля 2022 17:42
Байден проведет переговоры с лидерами ЕС и Канады по ситуации вокруг Украины Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня проведет виртуальные переговоры с лидерами ЕС и Канады относительно угрозы вторжения России в Украину. Переговоры должны начаться в 18:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста CNN Кевина Липтака в Twitter.

В частности, Байден обсудит ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Британии Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентами Польши и Румынии Анджеем Дудой и Клаусом Йоханнесом, а также премьером Италии Марио Драги.

Кроме того, сегодня в 21:00 советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведет брифинг по ситуации вокруг Украины.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к Джен Псаки на сегодняшнем брифинге в 21:00 на фоне предупреждений госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия может вторгнуться в Украину "в любой момент", - сообщила журналист CNN Кейтлин Коллинс в Twitter.

Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.

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