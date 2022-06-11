Россия заставила многие страны изменить взгляд на мировую безопасность, - премьер Японии

Вторжение России в Украину заставило изменить взгляды многих стран на глобальную безопасность. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите по безопасности "Шангри-Ла-Диалог" в Сингапуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Глава правительства также отметил, что Япония хоть и является миролюбивой страной, но меняющийся региональный и глобальный ландшафт безопасности побудил Токио пересмотреть свою оборонную позицию.
Напомним, что правящая партия Японии поставила долгосрочные политические цели, в том числе существенное увеличение оборонного бюджета.
Ранее сообщалось, что Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.
Кроме того, Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.
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