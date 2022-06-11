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Росія змусила багато країн змінити погляд на світову безпеку, - прем'єр Японії

Росія змусила багато країн змінити погляд на світову безпеку (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вторгнення Росії в Україну змусило змінити погляди багатьох країн на глобальну безпеку. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на саміті з безпеки "Шангрі-Ла-діалог" в Сінгапурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Глава Уряду також зазначив, що Японія хоч і є миролюбною країною, але мінливий регіональний і глобальний ландшафт безпеки спонукав Токіо переглянути свою оборонну позицію.

Нагадаємо, що керівна партія Японії поставила довгострокові політичні цілі, в тому числі істотне збільшення оборонного бюджету.

Раніше повідомлялося, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації і "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

Крім того, Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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ЯпоніяТокиоВторгнення Росії до України