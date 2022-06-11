Росія змусила багато країн змінити погляд на світову безпеку, - прем'єр Японії

Вторгнення Росії в Україну змусило змінити погляди багатьох країн на глобальну безпеку. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на саміті з безпеки "Шангрі-Ла-діалог" в Сінгапурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Глава Уряду також зазначив, що Японія хоч і є миролюбною країною, але мінливий регіональний і глобальний ландшафт безпеки спонукав Токіо переглянути свою оборонну позицію. Нагадаємо, що керівна партія Японії поставила довгострокові політичні цілі, в тому числі істотне збільшення оборонного бюджету.