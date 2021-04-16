Росія заборонила в'їзд для шести американських високопоставлених чиновників
Фото: РФ вислала американських дипломатів (GettyImages)
Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".
Про це повідомляє МЗС РФ.
Наголошується, що санкції запровадили у відповідь на заходи адміністрації США від 2 березня. У російський санкционны список потрапили:
- Мэррик Гарланд, генеральний прокурор США;
- Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро в'язниць США;
- Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США;
- Сьюзан Райс, радник Президента США з питань внутрішньої політики, колишній постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки;
- Крістофер Рей, директор ФБР;
- Евріл Хейнс, директор Національної розвідки США;
Крім того, в'їзд закрили колишньому помічнику президента США з національної безпеки та постійного представника при ООН Джона Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберта Вулсі
Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.
РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів.