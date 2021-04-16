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Росія заборонила в'їзд для шести американських високопоставлених чиновників

Новость на русском → П'ятниця 16 квітня 2021 20:37
Росія заборонила в'їзд для шести американських високопоставлених чиновників Фото: РФ вислала американських дипломатів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Про це повідомляє МЗС РФ.

Наголошується, що санкції запровадили у відповідь на заходи адміністрації США від 2 березня. У російський санкционны список потрапили:

  • Мэррик Гарланд, генеральний прокурор США;
  • Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро в'язниць США;
  • Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки США;
  • Сьюзан Райс, радник Президента США з питань внутрішньої політики, колишній постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки;
  • Крістофер Рей, директор ФБР;
  • Евріл Хейнс, директор Національної розвідки США;

Крім того, в'їзд закрили колишньому помічнику президента США з національної безпеки та постійного представника при ООН Джона Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберта Вулсі

Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.

РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Російської Федерації заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку з США десяти російських дипломатів.

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