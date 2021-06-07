Россия запретила въезд девяти высокопоставленным чиновникам из Канады: список
Россия приняла решение закрыть въезд в страну на бессрочной основе девяти высокопоставленным чиновникам из Канады. Среди них министр юстиции - генеральный прокурор, начальник разведуправления ВС страны и другие.
Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады:
- Дэвид Ламетти, министр юстиции и генеральный прокурор Канады;
- Энн Келли, руководитель федеральной тюремной службы Канады;
- Бренда Лаки, комиссар Королевской канадской конной полиции;
- Марси Суркес, руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра Канады;
- Доминик Леблан, министр по взаимодействию с регионами Канады;
- Джоди Томас, заместитель министра национальной обороны Канады;
- Майк Руло, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;
- Брайан Бреннан, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;
- Скотт Бишоп, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.
Решение запретить въезд вышеупомянутым лицам принято в ответ на введенные Канадой санкции против российских граждан 24 марта 2021 года за преследование оппозиционного политика Алексея Навального, отметили в МИД РФ.
При этом Москва заявила, что "остается открытой к диалогу и развитию отношений" с Оттавой.
Напомним, в конце мая Россия отказала во въезде сотруднику посольства Литвы. Речь идет об атташе по вопросам культуры.
Отметим, 24 марта МИД Канады вел санкции против России из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.
Как сообщало РБК-Украина, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.