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Россия запретила въезд девяти высокопоставленным чиновникам из Канады: список

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Москва, Понедельник 07 июня 2021 20:30
Россия запретила въезд девяти высокопоставленным чиновникам из Канады: список Фото: Россия запретила въезд канадским чиновникам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия приняла решение закрыть въезд в страну на бессрочной основе девяти высокопоставленным чиновникам из Канады. Среди них министр юстиции - генеральный прокурор, начальник разведуправления ВС страны и другие.

Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады:

  • Дэвид Ламетти, министр юстиции и генеральный прокурор Канады;
  • Энн Келли, руководитель федеральной тюремной службы Канады;
  • Бренда Лаки, комиссар Королевской канадской конной полиции;
  • Марси Суркес, руководитель управления по внутренней политике аппарата Премьер-министра Канады;
  • Доминик Леблан, министр по взаимодействию с регионами Канады;
  • Джоди Томас, заместитель министра национальной обороны Канады;
  • Майк Руло, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;
  • Брайан Бреннан, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;
  • Скотт Бишоп, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Решение запретить въезд вышеупомянутым лицам принято в ответ на введенные Канадой санкции против российских граждан 24 марта 2021 года за преследование оппозиционного политика Алексея Навального, отметили в МИД РФ.

При этом Москва заявила, что "остается открытой к диалогу и развитию отношений" с Оттавой.

Напомним, в конце мая Россия отказала во въезде сотруднику посольства Литвы. Речь идет об атташе по вопросам культуры.

Отметим, 24 марта МИД Канады вел санкции против России из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.

Как сообщало РБК-Украина, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

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