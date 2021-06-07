Росія заборонила в'їзд дев'яти високопоставленим чиновникам з Канади: список

Росія прийняла рішення закрити в'їзд в країну на безстроковій основі дев'яти високопоставленим чиновникам з Канади. Серед них міністр юстиції - Генеральний прокурор, начальник розвідуправління ЗС країни та інші.

Про це повідомила пресслужба МЗС РФ .

При цьому Москва заявила, що "залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин" з Оттавою.

Рішення заборонити в'їзд вищезазначеним особам прийнято у відповідь на введені Канадою санкції проти російських громадян 24 березня 2021 роки за переслідування опозиційного політика Олексія Навального, відзначили в МЗС РФ.

Прийнято рішення закрити в'їзд до Росії на безстроковій основі нижченаведеним особам, які мають громадянство Канади:

Нагадаємо, в кінці травня Росія відмовила у в'їзді співробітнику посольства Литви. Йдеться про аташе з питань культури.

Відзначимо, 24 березня МЗС Канади вів санкції проти Росії через отруєння і вироку опозиціонеру Олексію Навальному. У списку санкцій потрапили директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортников і ще вісім громадян Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.