ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия отказала во въезде сотруднику посольства Литвы

Новина українською →
Москва, Суббота 29 мая 2021 20:06
Россия отказала во въезде сотруднику посольства Литвы Фото: посольство Литвы в Москве (wikimedia.org by LEMeZza)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация отказала во въезде сотруднику посольства Литвы. Речь идет об атташе по вопросам культуры.

Об этом сообщил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, передает Delfi.

"Во время выполнения рутинных формальностей в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по культуре. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре", - сказал Адоменас.

Напомним, ранее Литва выслала нескольких российских дипломатов на фоне дипломатической войны России с Чехией после того, как стало известно, что российская военная разведка причастна к взрывам на оружейных складах в Врбетице в 2014 году.

В разгар этого дипломатического конфликта Россия сформировала список недружественных стран. В него попали США и Чехия, этим странам запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. Европейских союз воспринял российский список недружественных стран как очередной шаг к эскалации.

Одним из критериев внесения в этот список может стать "отношение стран к российским военно-мемориальным наследиям исторической памяти".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Литва дипломаты
NEWS
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина