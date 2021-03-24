ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Канада ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным

Новина українською → Оттава, Среда 24 марта 2021 17:49
Канада ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против России из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному. В санкционный список попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и еще восемь граждан России.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

Также под санкции попали:

  • первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко,
  • директор Росгвардии Виктор Золотов,
  • начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,
  • заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов,
  • полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло,
  • руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников,
  • руководитель Генеральной прокуратуры Игорь Краснов.

"Сегодня Канада наложила санкции на 9 российских должностных лиц, причастных к покушению на Алексея Навального, его судебному преследованию и тех, кто заставил замолчать россиян, протестовавших против его лечения", - написал министр иностранных дел Канады Марк Гарно в Twitter.

Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Канада Навальный Санкции против России
NEWS
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
Кличко назвал условие, при котором могут ввести спецпропуска для транспорта
DAILY
Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет
Ольга Шульгаспециально для РБК-Украина Цена прощения. Как пройдет налоговая амнистия в Украине и кто под нее попадет