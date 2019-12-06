Россия заплатит Украине 1,66 млрд долларов за 10 лет транзита нефти

Российская компания "Транснефть" заплатит 1,66 млрд долларов "Укртранснафте" за транспортировку нефти по территории Украины в течение десяти лет. Об этом говорится отчетности "Транснефти", размещенной на сайте компании.

Согласно документу, размер сделки в денежном выражении - порядка 106,7 млрд. рублей (по курсу Банка России евро к рублю на дату сделки), что составляет 1,66 млрд долларов на 5 декабря 2019 года - дату контракта.

"Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.01.2020 до 01.01.2030 после чего будет продлеваться на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон, предварительно не уведомит другую", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, 3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Напомним, в 2018 году общий объем общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Украины составил 15,436 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем в 2017 году.