Росія заплатить Україні 1,66 млрд доларів за 10 років транзиту нафти

Російська компанія "Транснефть" заплатить 1,66 млрд доларів "Укртранснафті" за транспортування нафти по території України протягом десяти років. Про це йдеться звітності "Транснафти", розміщеної на сайті компанії.

Згідно з документом, розмір операції у грошовому вираженні - близько 106,7 млрд. рублів (за курсом Банку Росії євро до рубля на дату операції), що становить 1,66 млрд доларів на 5 грудня 2019 року - дату контракту.

"Термін виконання зобов'язань по угоді: до 01.01.2020 до 01.01.2030 після чого буде продовжуватися на 1 календарний рік до тих пір, поки одна із сторін, попередньо не повідомить іншу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 грудня 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про транспортування нафти по території України, яка подовжує його дію на десять років - з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Нагадаємо, в 2018 році загальний обсяг загальний обсяг транспортування нафти по системі магістральних нафтопроводів України склав 15,436 млн тонн, що на 3,7% менше, ніж у 2017 році.